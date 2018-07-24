Трамп пригрозил ЕС новыми пошлинами, если переговоры с Юнкером провалятся

Вашингтон, 24 июля. Президент США Дональд Трамп пригрозил в случае неудачи переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером ввести пошлины на импортируемые из Европы автомобили.

Встреча с Юнкером состоится 25 мая. По словам Трампа, ЕС «занимает очень жесткую позицию по отношению к Соединенным Штатам». По его словам, если вопрос не будет решен на переговорах с Юнкером, Штатам «придется что-то делать с миллионами их автомобилей, которые они посылают сюда каждый год».

Трамп также подверг критике своих предшественников, которые, по его словам, «теряли рабочие места».

Ранее, как сообщала «Газета.ру», Франция заявила, что между ЕС и США началась торговая война. Париж призвал вернуться к диалогу, чтобы избежать эскалации экономического конфликта.

Неделей ранее, как сообщал Ридус, председатель Европейского совета Дональд Туск выступил с призывом к Китаю, США и России «избежать конфликта и хаоса».