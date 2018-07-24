Американский вуз, который закончила Бутина, может отозвать ее диплом

Вашингтон, 24 июля. Американский университет, который закончила россиянка Мария Бутина, может принять ряд мер в ее адрес, включая отзыв диплома, если будет подтверждена информация о нарушения с ее стороны при сдаче экзаменов. Об этом заявил представитель вуза Марк Стори.

По словам Стори, подозрения в отношении студента или выпускника университета доводятся до декана учебного подразделения, где тот учился. Затем они изучаются комиссией по расследованию.

«По завершении расследования декан образовательного подразделения может применить санкции, в зависимости от тяжести доказательств, что бывший студент нарушил правила», ― отметил тот.

Как пишет РИА Новости, Стори подтвердил, что среди возможных мер может быть аннулирование диплома или научной степени.

Напомним, что Бутину обвиняют в «сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США», а также «работе иностранным агентом». В материалах обвинения утверждается, что Бутина прибегла к помощи своего партнера при выполнении академических заданий, а также при ответах на вопросы на экзаменах.