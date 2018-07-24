Территорию нацпарков в России защитят от свалок и строительства

Москва, 24 июля. Земли национальных парков и других особо охраняемых природных территорий России нельзя будет передавать в частую собственность, на этих территориях также будет запрещено строить спортивные сооружения и устраивать свалки.

Как сообщает «Парламентская газета», поправки в соответствующий закон Госдума рассмотрит 24 июля. Как отметил глава Комитета по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов, закон призван защитить особо охраняемые природные территории, в том числе от бизнесменов, «которые пытаются завладеть этими землями и что-то на них построить».

Согласно поправкам, эти земли будет запрещено передавать в частную собственность. На территории национальных парков нельзя будет устраивать свалки, строить спортивные сооружения. Инспекторы получать больше полномочий по надзору.

По словам Бурматова, законопроект также устранит правовую коллизию, из-за которой местным жителям приходилось платить за посещение национальных парков.