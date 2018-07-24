Москва возглавила рейтинг ООН по оказанию электронных услуг

Москва, 24 июля. Российская столица заняла первое место в рейтинге ООН по индексам оказания электронных услуг населению. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Российский премьер отметил значительные успехи Москвы в сфере развития электронных сервисов, добавив, что столь высокая оценка со стороны ООН является признанием того, что было сделано за последние годы московской администрацией.

«Это очень хороший результат, потому что победить другие города в этом соревновании дорогого стоит, это признание того, что электронным сервисам, которые помогают жить очень большому количеству, вы уделяли и уделяете самое пристальное внимание», — сказал Медведев.

В рейтинге приняли участие сорок крупнейших мировых столиц. Одним из наиболее значимых московских сервисов является система вовлечения горожан в управление городом – «активный гражданин». В ней зарегистрированы уже два миллиона человек. Медведев выразил надежду, что опыт Москвы будет использован и в других городах России.