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Украина
Украинцы стали первыми в «рейтинге» задержанных в Чехии нелегальных мигрантов
Общество
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    Украинцы стали первыми в «рейтинге» задержанных в Чехии нелегальных мигрантов

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    Украинцы стали первыми в «рейтинге» задержанных в Чехии нелегальных мигрантов

    Прага, 24 июля. Из 2,3 тысячи задержанных полицией Чехии на территории республики в 2018 году нелегальных мигрантов большинство, являются гражданами Украины, говорится в сообщении МВД.

    По данным чешской полиции, в этом году на территории страны были задержаны 2 376 нелегальных мигрантов. Это граждане 83 государств. Большинство из них (342) — граждане Украины. На втором месте оказалась Молдавия (125 задержанных).

    В МВД Чехии также уточнили, что легально в стране проживают около 500 тыс. граждан иных государств. 

    «В большинстве своем — это украинцы, словаки и вьетнамцы», — говорится в сообщении чешской полиции.

    Отметим, в апреле, как сообщала «Газета.ру», Киев объявил о намерении вернуть на родину большого числа украинских трудовых мигрантов из России. Глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что украинских трудовых мигрантов можно перераспределить за рубежом. 

    Украинцы стали первыми в «рейтинге» задержанных в Чехии нелегальных мигрантов

    В ответ на заявления Климкина российский сенатор Алексей Пушков выразил опасения, что после возвращения из России трех миллионов украинцев, все они отправятся на майдан, передавал телеканал «360».

    Автор: Олеся Волкова
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