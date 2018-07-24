Украинцы стали первыми в «рейтинге» задержанных в Чехии нелегальных мигрантов

Прага, 24 июля. Из 2,3 тысячи задержанных полицией Чехии на территории республики в 2018 году нелегальных мигрантов большинство, являются гражданами Украины, говорится в сообщении МВД.

По данным чешской полиции, в этом году на территории страны были задержаны 2 376 нелегальных мигрантов. Это граждане 83 государств. Большинство из них (342) — граждане Украины. На втором месте оказалась Молдавия (125 задержанных).

В МВД Чехии также уточнили, что легально в стране проживают около 500 тыс. граждан иных государств.

«В большинстве своем — это украинцы, словаки и вьетнамцы», — говорится в сообщении чешской полиции.

Отметим, в апреле, как сообщала «Газета.ру», Киев объявил о намерении вернуть на родину большого числа украинских трудовых мигрантов из России. Глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что украинских трудовых мигрантов можно перераспределить за рубежом.

В ответ на заявления Климкина российский сенатор Алексей Пушков выразил опасения, что после возвращения из России трех миллионов украинцев, все они отправятся на майдан, передавал телеканал «360».