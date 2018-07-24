«Роскосмос» прокомментировал сообщения о втором задержанном по делу о госизмене

Москва, 24 июля. «Роскосмос» не располагает сведениями о втором задержанном сотруднике Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в рамках дела о государственной измене. Об этом сообщает руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

«Такими данными мы не располагаем», — приводит его слова RT.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в рамках расследования дела о государственной измене в ЦНИИмаш был задержан второй подозреваемый. Первым задержанным стал Виктор Кудрявцев; о его задержании сообщалось в этот понедельник. Как подчеркнули в «Роскосмосе», в рамках расследования дела о государственной измене изучается лишь эпизод пятилетней давности. Следователи уже провели обыски по месту работы и проживания подозреваемых.