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«Роскосмос» прокомментировал сообщения о втором задержанном по делу о госизмене
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    «Роскосмос» прокомментировал сообщения о втором задержанном по делу о госизмене

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    «Роскосмос» прокомментировал сообщения о втором задержанном по делу о госизменеМосква, 24 июля. «Роскосмос» не располагает сведениями о втором задержанном сотруднике Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в рамках дела о государственной измене. Об этом сообщает руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

    «Такими данными мы не располагаем», — приводит его слова RT.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в рамках расследования дела о государственной измене в ЦНИИмаш был задержан второй подозреваемый. Первым задержанным стал Виктор Кудрявцев; о его задержании сообщалось в этот понедельник. Как подчеркнули в «Роскосмосе», в рамках расследования дела о государственной измене изучается лишь эпизод пятилетней давности. Следователи уже провели обыски по месту работы и проживания подозреваемых.

    Автор: Антон Зарубин
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