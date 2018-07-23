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Результаты медосмотра Роналду удивили врачей «Ювентуса»
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    Результаты медосмотра Роналду удивили врачей «Ювентуса»

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    Результаты медосмотра Роналду удивили врачей «Ювентуса»

    Москва, 23 июля. Результаты медицинского обследования португальского нападающего Криштиану Роналду шокировали врачей туринского «Ювентуса». 

    Медики сравнивают физические показания 33-летнего футболиста со здоровьем 20-летнего мужчины.

    Согласно медобследованию, в организме Роналду всего 7% жира, когда средний показатель составляет 10–11%. На прошедшем в России чемпионате мира футболист пробежал почти 34 километра, став при этом одним из самых быстрых спортсменов мундиаля.

    В начале июля, как сообщала «Газета.ру», нападающий перешел в туринский «Ювентус» из мадридского «Реала» за 112 млн долларов.

    Результаты медосмотра Роналду удивили врачей «Ювентуса»

    Позднее, как сообщал телеканал «360», Роналду объяснил свое решение тем, что считает «Ювентус» одним из лучших клубов в мире.

    Автор: Олеся Волкова
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