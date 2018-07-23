Результаты медосмотра Роналду удивили врачей «Ювентуса»

Москва, 23 июля. Результаты медицинского обследования португальского нападающего Криштиану Роналду шокировали врачей туринского «Ювентуса».

Медики сравнивают физические показания 33-летнего футболиста со здоровьем 20-летнего мужчины.

Согласно медобследованию, в организме Роналду всего 7% жира, когда средний показатель составляет 10–11%. На прошедшем в России чемпионате мира футболист пробежал почти 34 километра, став при этом одним из самых быстрых спортсменов мундиаля.

В начале июля, как сообщала «Газета.ру», нападающий перешел в туринский «Ювентус» из мадридского «Реала» за 112 млн долларов.

Позднее, как сообщал телеканал «360», Роналду объяснил свое решение тем, что считает «Ювентус» одним из лучших клубов в мире.