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Бизнесмен Погиба из «списка Титова» рассказал о планах в случае возвращения в Россию
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    Бизнесмен Погиба из «списка Титова» рассказал о планах в случае возвращения в Россию

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    Бизнесмен Погиба из «списка Титова» рассказал о планах в случае возвращения в РоссиюЛондон, 23 июля. Ростовский бизнесмен Юрий Погиба, которому принадлежит СК «Славяне», прокомментировал возможное решение заместителя генпрокурора России Виктора Гриня о прекращение преследования в отношении ряда российских бизнесменов.

    По словам Погибы, он будет рад вернутся на родину, если в России примут решение прекратить его международный розыск. Также он поблагодарил уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова за его усилия по защите прав бизнесменов.

    Погиба рассказал, что в случае возвращения в Россию, он займется бизнесом в Ростове, а также, возможно, в районе Байкала.

    «Вернусь в Ростов — я там служил, потом остался, этот город для меня родной. Строиться буду в других регионах. Рассматриваю Байкал, потому что вижу там туристические перспективы», ― приводит его слова RT.

    Напомним, что ранее сообщалось, что Титов получил из Генпрокуратуры РФ и МВД официальные ответы на свои обращения о прекращении преследования бизнесменов из так называемого «лондонского списка».

    Автор: Антон Зарубин
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