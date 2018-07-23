Сирия: гумпомощь от Франции прибыла в Сирийский Красный Полумесяц

Дамаск (Сирия), 23 июля. Гуманитарная помощь из Франции прибыла на территорию Сирии в Сирийский арабский Красный Полумесяц, сообщает пресс-служба международной организации.

В понедельник Сирийский арабский Красный Полумесяц получил гуманитарную помощь из Франции общим весом 50 тонн.

В гумпомощь вошли одеяла, одежда, семейные палатки, кухонные наборы, медикаменты и медицинские принадлежности. В организации уточнили, что вещи передадут «людям из наиболее уязвимых групп».

В минувшую пятницу МИД РФ сообщал, что Франция и Россия осуществят в Сирии совместный гуманитарный проект. Помощь предназначается для жителей города Дума в Восточной Гуте. Доставкой груза в Сирию занималась российская сторона.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Восточную Гуту вернулись уже более 100 тысяч беженцев после освобождения территории.