Меню
Весь мир
Финальный сезон «Игры престолов» раскроет тайну происхождения Белых ходоков и дома Старков
Общество
РПЦ не поддержала идею отмены запрета на употребление пива на стадионах
Следующая новость
Загрузка...

    Финальный сезон «Игры престолов» раскроет тайну происхождения Белых ходоков и дома Старков

    224

    Финальный сезон «Игры престолов» раскроет тайну происхождения Белых ходоков и дома Старков

    Лос-Анджелес, 23 июля. Финальный сезон популярного сериала «Игра престолов» выйдет без знакомых зрителям персонажей. Об этом сообщает ряд западных СМИ, включая газету Metro.

    Сюжет восьмого сезона будет повествовать о событиях, имевших место за тысячу лет до основной сюжетной линии сериала. В основу сценария лягут две ранее неопубликованные части «Песни Льда и Пламени» Джорджа Мартина.

    Среди прочего, в новом сезоне будут раскрыты тайны происхождения Белых ходоков и возникновения дома Старков, а также ряд других загадок Вестероса.

    Напомним, что сериал выходит с 2011 года. Премьера заключительного сериала намечена на весну 2019 года. Сериал уже завоевал 38 премий «Эмми». Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что исполнитель одной из главных ролей Кит Харингтон подтвердил, что съемки заключительной части сериала уже завершились.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.