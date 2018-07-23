Финальный сезон «Игры престолов» раскроет тайну происхождения Белых ходоков и дома Старков

Лос-Анджелес, 23 июля. Финальный сезон популярного сериала «Игра престолов» выйдет без знакомых зрителям персонажей. Об этом сообщает ряд западных СМИ, включая газету Metro.

Сюжет восьмого сезона будет повествовать о событиях, имевших место за тысячу лет до основной сюжетной линии сериала. В основу сценария лягут две ранее неопубликованные части «Песни Льда и Пламени» Джорджа Мартина.

Среди прочего, в новом сезоне будут раскрыты тайны происхождения Белых ходоков и возникновения дома Старков, а также ряд других загадок Вестероса.

Напомним, что сериал выходит с 2011 года. Премьера заключительного сериала намечена на весну 2019 года. Сериал уже завоевал 38 премий «Эмми». Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что исполнитель одной из главных ролей Кит Харингтон подтвердил, что съемки заключительной части сериала уже завершились.