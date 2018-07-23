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Донбасс: украинским военным перестали платить деньги за службу
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    Донбасс: украинским военным перестали платить деньги за службу

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    Донбасс: украинским военным перестали платить деньги за службу

    Донецк, 23 июля. Руководство ВСУ отказывается выплачивать деньги военнослужащим в Донбассе, заявил начальник пресс-службы оперативного командования Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

    По словам Безсонова, скоро «в подразделениях ВСУ следует ожидать массовые акции неповиновения приказам командования и совершения правонарушений личным составом». Причиной этого станет то, что зарплату украинским военнослужащим, проходящим службу в так называемой зоне операции оккупационных сил, выдадут на два месяца позже. 

    По его словам, командование опасается акций протеста. Чтобы избежать этого военным комендантам приказали выделить дополнительные патрули военной службы правопорядка и провести «разъяснительные работы» с солдатами. 

    «Однако главная военная прокуратура уже фиксирует рост правонарушений совершенных личным составом ВСУ», — говорится в заявлении Безсонова. Речь, в частности, идет о 24 отдельной механизированной бригаде: военнослужащие массово отказываются выполнять приказы командования.

    Донбасс: украинским военным перестали платить деньги за службу

    Ранее телеканал RT сообщал о том, что украинским военным, принимающим участие в боевых действиях на территории Донбасса, удается избежать серьезного наказания за тяжкие преступления. В частности, за убийство одного из бойцов «Азова» военного приговорили к выплате штрафа. 

    Автор: Олеся Волкова
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