Донецк, 23 июля. Руководство ВСУ отказывается выплачивать деньги военнослужащим в Донбассе, заявил начальник пресс-службы оперативного командования Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

По словам Безсонова, скоро «в подразделениях ВСУ следует ожидать массовые акции неповиновения приказам командования и совершения правонарушений личным составом». Причиной этого станет то, что зарплату украинским военнослужащим, проходящим службу в так называемой зоне операции оккупационных сил, выдадут на два месяца позже.

По его словам, командование опасается акций протеста. Чтобы избежать этого военным комендантам приказали выделить дополнительные патрули военной службы правопорядка и провести «разъяснительные работы» с солдатами.

«Однако главная военная прокуратура уже фиксирует рост правонарушений совершенных личным составом ВСУ», — говорится в заявлении Безсонова. Речь, в частности, идет о 24 отдельной механизированной бригаде: военнослужащие массово отказываются выполнять приказы командования.

Ранее телеканал RT сообщал о том, что украинским военным, принимающим участие в боевых действиях на территории Донбасса, удается избежать серьезного наказания за тяжкие преступления. В частности, за убийство одного из бойцов «Азова» военного приговорили к выплате штрафа.