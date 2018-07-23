Дружба вместо «агрессии»: в Киеве испугались, что Усик помирит Украину с Россией

Триумф Александра Усика в Москве ожидаемо стал поводом для масштабного пиара киевской «элиты». Сам боксер многое сделал, чтобы создать вокруг знакового боя здоровую атмосферу, убрать ненужный политический контекст.

Накануне решающей битвы он выразил благодарность принимающей стороне и призвал своих поклонников уважать соперника.

«Всех болельщиков, которые болеют за меня, хочу попросить быть максимально скромными в высказываниях. Имейте уважение к противнику, потому что не уважаете противника — не уважаете меня», — отметил спортсмен.

Свой триумф Усик тоже тоже встретил с достоинством. Поблагодарил всех зрителей, своих болельщиков, свою страну.

Победитель нашел теплые слова для побежденного соперника.

«Ты молодой, у тебя еще все впереди, а мне недолго осталось. Ты — красавчик!» — от души похвалил визави Усик.

Коллеги-боксеры и болельщики были едины во мнении: бой получился великолепным, а украинский спортсмен праздновал яркую и заслуженную победу. Атмосфера, царившая во время, до и после боя, меньше всего располагала к политизации замечательного спортивного праздника.

Но, увы, случилось неизбежное.

Победобесие Порошенко и коварство Гройсмана

Первым «примазался к славе» Усика президент Порошенко. Поздравление главы государства после столь значимой победы, безусловно, уместно. Но Петр Алексеевич явно сказал не о том.

«Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой!» — написал гарант в Facebook.

С кем и во что играет президент, действительно ли близка его победа? Трудно сказать. Популярный блогер Анатолий Шарий предположил, что Порошенко переживает за успехи конфет имени себя на российском рынке.

Глава правительства Владимир Гройсман решил переплюнуть хозяина Банковой в признании славы боксера. Премьер вынес предложение присвоить Усику звание Героя Украины.

«Историческая победа нашего Александра Усика! В который раз он доказывает – сильнее украинцев никого в этом мире нет! Предложу президенту присвоить ему звание Героя Украины! Слава Украине! Слава нашему Герою», – предложил Гройсман, поставив своего бывшего покровителя перед нелегким выбором.

Петру Алексеевичу вряд ли удастся проигнорировать идею главы Кабинета министров. Но и присвоение Усику звания Героя Украины выглядит рискованно. Боксер неоднократно показывал свою «неблагонадежность». Украинские СМИ замучили Александра вопросами о том, «Чей Крым?». Боксер стойко держал оборону: «Крым — это Крым».

За такого плана ответы Усик впал в немилость к патриотам. Вот и сейчас на правом фланге не рады триумфу соотечественника.

«А что, Усик уже знает, чей Крым? Может, в Москве ему наконец подсказали?» — написал на Facebook бывший глава одесской ячейки «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ) Сергей Стерненко, недавно зарезавший человека.

Провластные СМИ действуют хитрее: когда Усик блистает на ринге, он становится «нашим Усиком» и «гордостью Украины». А когда боксер делится своими мыслями о Крыме, он автоматически превращается в «редиску».

Бандера придет — всех добьет

По-своему отпраздновал победу министр инфраструктуры Владимир Омелян. Этот политик славится чрезвычайной гибкостью. За Украину он готов порвать последнюю рубашку. Но вот его супруга по дивному стечению обстоятельств рожает детей в Соединенных Штатах.

Омелян последователен и принципиален в отношении к своим подчиненным. Например, Войцех Бальчун был приглашен на работу в «Укрзализнцыцю» («Украинские железные дороги») под звон фанфар и зарплату более 400 тысяч гривен в месяц (около миллиона рублей по курсу на момент приглашения). А на выходе оказалось, что стратегически важным предприятием целый год управлял бездарь и «попка-дурак».

Успехи Омеляна в развитии инфраструктуры сомнительны. Но вот в «любви к Украине» равных ему нет. Победа Усика послужила для министра отличным поводом снова проявить «патриотизм».

«Я вижу, как он кладет руку на сердце и поет гимн. Вижу флаг Украины на его плечах и украинскую ленту на его шее. Да, мне режет ухо его русский язык. Да, возможно, я бы тоже хотел услышать из его уст: «за мной придет Бандера и добьет каждого из Вас». Но я тоже был на фронте и рядом со мной говорили на русском».

Пост Омеляна вызвал в Сети недоумение. С Бандерой-то все понятно, что без него никуда. Ну и пожелание «добить всех людей вокруг», без сомнений, достойно министра «европейской» страны.

Но вот где и когда Омелян успел побывать на фронте? Сие осталось загадкой. Во время конфликта в Донбассе Омелян работал исключительно в правительстве. Его фантазии о фронте выглядят немного странно.

Что, если завтра — дружба?

О поединке Усика против Гассиева высказался и вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

«Усик, вне сомнений, классный боксер. Но еще несколько подобных мероприятий в Москве при участии украинцев и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в «дружбу». И это серьезно», — сказал политик.

Спору нет, ситуация тревожная. Что угодно, только не дружба! Да-да, в Киеве откровенно испугались дружбы и мира Украины с Россией!

Извините уж, Вячеслав Анатольевич, за «подобные мероприятия в Москве». Как говорится, другой Москвы у нас для вас нет.

1 Организация запрещена на территории РФ.