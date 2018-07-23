Гендиректор ВГТРК рассказал об «информационном возвращении» Крыма на Родину

Симферополь, 23 июля. Телевидение позволяет «стягивать страну», а открытие филиала ВГТРК в Крыму является важным элементом в этом процессе. Об этом заявил гендиректор компании Олег Добродеев.

Он подчеркнул, что появление филиала ВГТРК на полуострове говорит об окончательном «информационном возвращении Крыма на Родину».

«Если мы говорим конкретно, что телевидение ВГТРК стягивает страну, то вот сегодня, конечно, это последний регион России, в котором появилась наша компания. И это действительно главный элемент в этой информационной стяжке», ― сказал генеральный директор ВГТРК.

Филиал ВГТРК был открыт в этот понедельник в Крыму, став 82-м филиалом компании, ведущей вещание на территории России. Как отметил по этому поводу глава Крыма Сергей Аксенов, крымский полуостров должен стать витриной России. Он поблагодарил коллектив ВГТРК и подчеркнул, что все должны знать, как идет развитие Крыма.