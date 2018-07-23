Израиль не отверг российскую инициативу по Сирии

Иерусалим, 23 июля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым выразил заинтересованность в полном выводе иранских сил из Сирии, но не отвергал российских инициатив по данному вопросу. Об этом заявил высокопоставленный источник в кабинете министров Израиля.

По его словам, сегодня в Иерусалиме состоялись переговоры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Авигдора Либермана с главой МИД России Сергеем Лавровым и ​​​начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Сирии, а также военное присутствие вооруженных сил Ирана в САР, передает РИА Новости.

«Израиль заинтересован в полном выводе иранских сил из Сирии и оставляет за собой право свободы действия Армии обороны Израиля. Мы отрицаем, что отказались от каких-то российских предложений. Никаких отказов не было», — сказал источник, комментируя информацию СМИ о том, что Иерусалим якобы отверг предложение Москвы об удалении иранских сил в Сирии на расстояние в 100 километров от границ Израиля.

В пресс-службе МИД РФ по итогам визита российской делегации в Иерусалим сообщили, что стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии, а также подробно обговорили завершение антитеррористической операции на юге САР и обеспечение безопасности вдоль границ Израиля.