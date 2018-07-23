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Омбудсмен рассказала, как украинцы перевозят нелегальных мигрантов в Европу
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    Омбудсмен рассказала, как украинцы перевозят нелегальных мигрантов в Европу

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    Омбудсмен рассказала, как украинцы перевозят нелегальных мигрантов в Европу

    Киев, 23 июля. В тюрьмах Греции содержатся более 160 украинцев, 112 из которых обвиняются в перевозке нелегальных мигрантов. Об этом сообщает омбудсмен Украины Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

    По ее словам,  украинцам якобы предлагают хорошо оплачиваемую работу на круизных лайнерах и яхтах, а затем, «угрожая смертью», заставляют перевозить нелегальных мигрантов через средиземное море.

    «Именно поэтому сотни украинских моряков были задержаны греческими правоохранительными органами», ― заявила Денисова.

    Кроме того, она заявила, что в греческих тюрьмах систематически нарушаются права задержанных граждан Украины ― например, им отказывают в предоставлении переводчиков и в лечении, а условия их содержания якобы не соответствуют стандартам обращения с заключенными. По ее словам, все задержанные украинцы должны быть освобождены, так как совершенные ими преступления «были совершены под принуждением».

    Автор: Антон Зарубин
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