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Весь мир
Сирия: более 46 тыс. человек покинули за месяц Юго-Западную зону деэскалации 
Весь мир
Сирия: более 46 тыс. человек покинули за месяц Юго-Западную зону деэскалации 
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    Сирия: более 46 тыс. человек покинули за месяц Юго-Западную зону деэскалации 

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    Сирия: более 46 тыс. человек покинули за месяц Юго-Западную зону деэскалации 

    Хмеймим (Сирия), 23 июля. Зону деэскалации на юго-западе Сирии с 27 июня покинули более 46 тыс. мирных жителей, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

    С 27 июня Юго-Западную зону деэскалации покинули 46 465 человек, из которых 7 268 размещались в пунктах в «Джебаб» и «Рсас». В пунктах пропуска им оказывали первую медпомощь, предоставляли горячую пищу и предметы первой необходимости.

    В ЦПВС также добавили, что за сутки через пункт пропуска Кафр-Шамс вышли 311 сирийцев. За минувшие сутки в Восточную Гуту из лагерей для беженцев вернулись 118 человек.

    Сирийские саперы, подготовленные российскими специалистами, разминировали более 2,2 га территории и 15 зданий в трех городах провинции Хомс, уничтожив 44 взрывоопасных предмета, в том числе 12 СВУ.

    Автор: Олеся Волкова
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