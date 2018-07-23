Сирия: более 46 тыс. человек покинули за месяц Юго-Западную зону деэскалации 

Хмеймим (Сирия), 23 июля. Зону деэскалации на юго-западе Сирии с 27 июня покинули более 46 тыс. мирных жителей, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

С 27 июня Юго-Западную зону деэскалации покинули 46 465 человек, из которых 7 268 размещались в пунктах в «Джебаб» и «Рсас». В пунктах пропуска им оказывали первую медпомощь, предоставляли горячую пищу и предметы первой необходимости.

В ЦПВС также добавили, что за сутки через пункт пропуска Кафр-Шамс вышли 311 сирийцев. За минувшие сутки в Восточную Гуту из лагерей для беженцев вернулись 118 человек.

Сирийские саперы, подготовленные российскими специалистами, разминировали более 2,2 га территории и 15 зданий в трех городах провинции Хомс, уничтожив 44 взрывоопасных предмета, в том числе 12 СВУ.