Новым вице-спикером парламента Крыма станет Эдип Гафаров

Симферополь, 23 июля. Новым заместителем председателя госсовета Крыма будет назначен Эдип Гафаров. Об этом сообщает пресс-служба государственного совета республики Крым.

Ранее вице-спикер парламента Крыма Ремзи Ильясов подал заявление о досрочном освобождении от занимаемой должности по собственному желанию.

В ходе заседания госсовета Крыма глава парламента Владимир Константинов предложил назначить на должность вице-спикера Эдипа Гафарова. Президиум государственного совета Крыма поддержал кандидатуру Гафарова для избрания на должность заместителя главы госсовета республики. В настоящее время Гафаров занимает должность главы комитета по межнациональным отношениям.