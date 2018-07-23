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Новым вице-спикером парламента Крыма станет Эдип Гафаров
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    Новым вице-спикером парламента Крыма станет Эдип Гафаров

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    Новым вице-спикером парламента Крыма станет Эдип Гафаров

    Симферополь, 23 июля. Новым заместителем председателя госсовета Крыма будет назначен Эдип Гафаров. Об этом сообщает пресс-служба государственного совета республики Крым.

    Ранее вице-спикер парламента Крыма Ремзи Ильясов подал заявление о досрочном освобождении от занимаемой должности по собственному желанию.

    В ходе заседания госсовета Крыма глава парламента Владимир Константинов предложил назначить на должность вице-спикера Эдипа Гафарова. Президиум государственного совета Крыма поддержал кандидатуру Гафарова для избрания на должность заместителя главы госсовета республики. В настоящее время Гафаров занимает должность главы комитета по межнациональным отношениям.

    Автор: Артем Никулин
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