Эксперт рассказал об ответе РФ на попытки Украины лишить документов крымских моряков

Москва, 23 июля. Призывы Киева к Международной морской организации (IMO) не признавать выдаваемые морякам в Крыму документы не имеют прецедентов, но негативные последствия для РФ можно будет легко обойти, считает главный научный консультант Центра морского права Василий Гуцуляк.

В интервью ФБА «Экономика сегодня» эксперт отметил, что ранее не было прецедентов в Международном морском праве, чтобы IMO не признавала документы моряков одной страны по требованию другой. При этом требование признать поддельными документы крымских моряков, выданных Россией, не имеют под собой никаких оснований, поскольку данные документы подлинные.

Гуцуляк отметил, что теоретически IMO может рассмотреть запрос Украины и принять положительное решение. При этом он добавил, что обойти ограничения будет легко. Моряки могут получить необходимые документы не в портах Крыма, а в любых других российских портах.

«Достаточно обратиться в любой порт РФ за документами, чтобы ограничения по Крыму перестали действовать — это самое простое, логичное и прагматичное решение», — резюмировал эксперт.

Ранее Украина потребовала от IMO не признавать документы, выдаваемые морякам в Крыму и Севастополе. По мнению Киева, все эти документы являются поддельными.