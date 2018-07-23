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Сирия: боевики продолжают обстрелы городов в Идлибской зоне деэскалации
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Сирия: более 46 тыс. человек покинули за месяц Юго-Западную зону деэскалации 
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    Сирия: боевики продолжают обстрелы городов в Идлибской зоне деэскалации

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    Сирия: боевики продолжают обстрелы городов в Идлибской зоне деэскалацииДамаск, 23 июля. Боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ), действующих в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, продолжают обстреливать населенные пункты, расположенные поблизости. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков.

    «Неоднократным обстрелам подверглись населенные пункты Нахшебба, Икко, Айн-Эль-Кантара, Сафсара, Кинсибба в провинции Латакия, Мхарда в провинции Хама, районы Хандрат, Халидия, Маканис Эд-Дувайри в городе Алеппо», ― отметил генерал-майор.

    Цыганков отметил, что деструктивная деятельность боевиков на территории зоны деэскалации ведет к тому, что число минометных и артиллерийских обстрелов населенных пунктов продолжает увеличиваться. Он еще раз напомнил, что ЦПВС призывает главарей НВФ прекратить вооруженные провокации и начать сотрудничество в рамках мирного урегулирования ситуации в данном районе.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что более семи тысяч сирийцев были вынуждены покинуть свои дома из-за действий боевиков в провинции Идлиб. В то же время, российские специалисты ЦПВС продолжают вести работу по урегулированию обстановки в регионе.

    Автор: Антон Зарубин
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