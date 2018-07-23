Глава Южной Осетии наградил Асада орденом

Дамаск, 23 июля. Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов наградил сирийского президента Башара Асада орденом Уацамонга. Об этом сообщает пресс-служба президента Южной Осетии.

«Позвольте мне вручить эту высокую награду в знак благодарности народа Южной Осетии за признание независимости нашей республики», — говорится в сообщении.

Бибилов уточнил, что такие награды получили лидеры Венесуэлы и Никарагуа Уго Чавес и Даниэль Ортега.

Президент Сирии вручил орден Омейядов лидеру Южной Осетии. Отметим, что такой орден получают в Сирии за выдающуюся службу в военной или гражданской сфере.

Лидеры двух стран также обменялись подарками. Бибилов вручил Асаду кавказскую саблю из дамасской стали, а сирийский лидер — чашу ручной чеканки, сделанную в традиционном сирийском стиле.