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Глава Южной Осетии наградил Асада орденом
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    Глава Южной Осетии наградил Асада орденом

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    Глава Южной Осетии наградил Асада орденом

    Дамаск, 23 июля. Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов наградил сирийского президента Башара Асада орденом Уацамонга. Об этом сообщает пресс-служба президента Южной Осетии.  

    «Позвольте мне вручить эту высокую награду в знак благодарности народа Южной Осетии за признание независимости нашей республики», — говорится в сообщении.

    Бибилов уточнил, что такие награды получили лидеры Венесуэлы и Никарагуа Уго Чавес и Даниэль Ортега.

    Президент Сирии вручил орден Омейядов лидеру Южной Осетии. Отметим, что такой орден получают в Сирии за выдающуюся службу в военной или гражданской сфере.

    Лидеры двух стран также обменялись подарками. Бибилов вручил Асаду кавказскую саблю из дамасской стали, а сирийский лидер — чашу ручной чеканки, сделанную в традиционном сирийском стиле.

    Автор: Дарья Смолина
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