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Савченко повторно допросят на полиграфе во вторник
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    Савченко повторно допросят на полиграфе во вторник

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    Савченко повторно допросят на полиграфе во вторник

    Киев, 23 июля. Депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, которая арестована по подозрению в подготовке терактов в Киеве, повторно допросят с использованием полиграфа во вторник, 24 июля. Об этом сообщила пресс-служба политика в соцсети Facebook.

    Отмечается, что повторный допрос на полиграфе запланирован на девять утра. Он пройдет в Киевском городском институте досудебных экспертиз.

    Ранее СБУ заявила, что предыдущий допрос депутата Рады подтвердил, что Савченко участвовала в подготовке госпереворота, перевозе оружия и убийстве представителей властей.

    Напомним, Савченко в марте 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая она была помилована президентом РФ и вернулась на Украину.  В марте этого года ее арестовали на два месяца, впоследствии суд продлил ей арест до сентября. По информации RT, в середине июля Савченко объявила бессрочную голодовку.

    Автор: Дарья Смолина
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