«Человек с больной психикой»: Клинцевич прокомментировал слова Пашинина о войне в Донбассе

Москва, 23 июля. Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал заявление актера Анатолия Пашинина о войне в Донбассе.

Ранее в одном из интервью Анатолий Пашинин заявил, что ему нравится воевать в Донбассе на стороне украинских силовиков. По словам актера, он получает «чудовищное удовольствие» от участия в боевых действиях в Донбассе.

Клинцевич усомнился в психическом здоровье Пашинина, отметив, что нормальные люди не получают удовольствие от войны.

«Только человек с больной психикой мог дать такое интервью. Нормальные люди не получают удовольствие от войны – она им ненавистна», — сказал Клинцевич.

Сенатор напомнил, что сам прошел войну в Афганистане, поэтому знает о вооруженных конфликтах не понаслышке. По словам Клинцевича, Пашинин превратился в наемника, который готов убивать не за деньги, а «ради удовольствия».