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«Человек с больной психикой»: Клинцевич прокомментировал слова Пашинина о войне в Донбассе
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    «Человек с больной психикой»: Клинцевич прокомментировал слова Пашинина о войне в Донбассе

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    «Человек с больной психикой»: Клинцевич прокомментировал слова Пашинина о войне в Донбассе

    Москва, 23 июля. Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал заявление актера Анатолия Пашинина о войне в Донбассе.

    Ранее в одном из интервью Анатолий Пашинин заявил, что ему нравится воевать в Донбассе на стороне украинских силовиков. По словам актера, он получает «чудовищное удовольствие» от участия в боевых действиях в Донбассе.

    «Человек с больной психикой»: Клинцевич прокомментировал слова Пашинина о войне в Донбассе

    Клинцевич усомнился в психическом здоровье Пашинина, отметив, что нормальные люди не получают удовольствие от войны.

    «Только человек с больной психикой мог дать такое интервью. Нормальные люди не получают удовольствие от войны – она им ненавистна», — сказал Клинцевич.

    Сенатор напомнил, что сам прошел войну в Афганистане, поэтому знает о вооруженных конфликтах не понаслышке. По словам Клинцевича, Пашинин превратился в наемника, который готов убивать не за деньги, а «ради удовольствия».

    Автор: Артем Никулин
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