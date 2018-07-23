Около семи миллионов сирийских беженцев находятся на территории 45 государств

Москва, 23 июля. Почти семь миллионов зарегистрированных беженцев из Сирии размещены на территории 45 государств. Об этом сообщает бюллетень российского Центра приема, распределения и размещения беженцев.

«По обобщенным данным, на территориях 45 государств продолжают находиться 6 905 685 зарегистрированных сирийских беженцев, из них 2 071 706 женщин и 3 521 899 детей», ― гласит текст бюллетеня​​.

Как отмечает ведомство, не менее 1,5 миллиона сирийцев уже выразили готовность вернуться на родину из таких стран, как Ливан, Турция, Германия, Иордания.

Данные, приведенные российским Центром, были подтверждены управлением верховного комиссара ООН по сирийским беженцам. По данным всемирной организации, в Иордании находятся 667 018 сирийцев, в Ливане – 976 064, в Германии – 697 878, в Ираке – 251 157.