Эксперт рассказал, что способно остановить юных живодеров в РФ

Москва, 23 июля. Очередной пример шокирующей подростковой жестокости произошел в Алтайском крае: 15-летняя девушка убила котенка и выложила видеозапись в соцсети.

На видеозаписи, опубликованной в Сети, 15-летняя жительница Алтайского края издевается над котенком. Как сообщал телеканал «360», девочка разрубила котенка топором, при этом продолжая улыбаться. После расчленения она продолжила издеваться над животным. Следователи начали по данному факту проверку.

В интервью Nation News психолог Наталья Панфилова из центра «Счастливая семья» выразила мнение, что подобное поведение юных живодерок может быть связано с подростковым желанием привлечь внимание. По ее словам, в данном случае сошлись две вещи: «подростковая полярность и спонтанное действие, о котором подросток и может пожалеть, но дело уже далеко зашло».

При этом она подчеркнула, что если реакция на данный поступок не будет сопровождаться переживаниями ужаса, а встретит презрение и обесценивание, это может заставить задуматься о том, что лишать кого-то жизни бессмысленно. По мнению психолога, в такой ситуации поведение корректирует и общественное мнение.

«Только пренебрежение обществом и презрение, никакого восхищения крутизной и рыданий в голос. И это урок на всю жизнь», — резюмировала она.

В конце прошлого года «Газета.ру» сообщала, что Госдума РФ через семь лет после внесения документа приняла закон об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными.