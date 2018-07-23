Дзюба считает, что его популярность злит Кокорина

Санкт-Петербург, 23 июля. Форвард петербургского «Зенита» и российской сборной Артем Дзюба заявил, что именно благодаря выступлению российской команды на ЧМ-2018 россияне убедились, что отечественный футбол жив. Так же он упомянул, что обрушившаяся на него после турнира популярность злит его товарища по «Зениту» Александра Кокорина.

Дзюба отметил, что у российской сборной были все шансы для выхода в матч за третье место или даже финал. Кроме того, он заявил, что после игры отечественной команды на ЧМ-2018, россияне «повернулись к футболу лицом».

Футболист рассказал, что после ЧМ-2018 он столкнулся с неожиданным ростом своей популярности ― например, число его подписчиков в Instagram превысило один миллион человек.

«Мне очень это приятно, особенно когда Кокорин из-за этого злится и изводится», ― приводит слова футболиста News.ru

Напомним, что российская сборная продемонстрировала на ЧМ-2018 лучший результат за несколько десятилетий, обыграв в четвертьфинале сборную Испании. Выйдя в полуфинал, россияне проиграли хорватам в напряженном матче со счетом 2:2 (3:4).