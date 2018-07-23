Асад поблагодарил Южную Осетию за поддержку суверенитета и территориального единства страны

Дамаск, 23 июля. Сирийский лидер Башар Асад поблагодарил Южную Осетию за то, что она поддерживает «сирийский суверенитет и территориальное единство» страны. Об этом сообщило издание САНА.

«Дружественная позиция Южной Осетии подтверждает правильность сирийского выбора в пользу стран Востока, которые уважают принципы международного права в отличие от большинства [стран] на Западе, где не знают иной политики, кроме диктата», — заявил Асад.

Также, по информации издания, на прошедшей в Дамаске встрече Асада и лидера Южной Осетии Анатолия Бибилова была отмечена важность многостороннего развития отношений между САР и Южной Осетией. Президент Южной Осетии высоко оценил поддержку Сирией независимости страны.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Асад и Бибилов подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве между странами. Отмечается, что документ был разработан «исходя из взаимного стремления к развитию двусторонних отношений и сотрудничеству в различных сферах».