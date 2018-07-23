ООН заявила, что не участвовала в эвакуации активистов «Белых касок» из Сирии

Москва, 23 июля. Организация объединенных наций (ООН) не участвовала в операции по эвакуации активистов «Белых касок» из Сирии в Иорданию. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

«Мы не вовлечены в эту операцию по эвакуации», — заявил Дюжаррик.

По словам Дюжаррика, представители Верховного комиссара ООН по делам беженцев приняли представителей «Белых касок» в Иордании, а также поблагодарили иорданцев за проявленную к сирийцам отзывчивость.

Напомним, израильские военные эвакуировали из Сирии по просьбе США и ряда европейских стран активистов «Белых касок» с семьями. В ходе операции более 800 человек доставили в Иорданию из южных районов Сирии. МИД Иордании заявил, что принял у себя активистов из гуманитарных соображений по просьбе ООН, в дальнейшем «белокасочников» отправят в Британию, Германию и Канаду.

Ранее в МИД РФ заявили, что активисты «Белых касок», сбежав из Сирии при иностранной поддержке, показали свою сущность и лицемерие.