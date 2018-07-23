Посольство РФ назвало неприемлемым засекречивание Британией данных о смерти Глушкова

Лондон, 23 июля. Посольство России в Великобритании назвало неприемлемым засекречивание британскими властями информации о расследовании смерти российского предпринимателя Николая Глушкова. Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

В ведомстве напомнили, что действия властей Великобритании противоречат международному праву, а также препятствуют раскрытию данного преступления. Представитель посольства также добавил, что Москва не может понять причин, которыми руководствуются британские власти, засекречивая данные о ходе расследования смерти российского гражданина.

«Мы искрение не можем понять, какими доводами руководствуются британские власти, отказывая России в доступе к расследованию смерти российского гражданина», — сказал пресс-секретарь посольства.

Напомним, бывший заместитель главы «Аэрофлота» Николай Глушков был убит 12 марта в Лондоне. Сначала в Скотланд-Ярде назвали смерть Глушкова «необъяснимой», однако через несколько дней объявили, что Глушков погиб от удушения.