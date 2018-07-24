Сирия итоги за сутки на 24 июля 06.00: ВКС РФ атакуют ИГ в Даръа, при взрывах в Алеппо погибло девять гражданских

Сирия, 24 июля. ВКС РФ наносят удары по позициям ИГ1 в Даръа, при взрывах в Алеппо погибло девять человек и еще 30 пострадало, жители Ракки вышли на акции протеста против курдов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по позициям ИГ в Даръа.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции радикалов в Алеппо, при поддержке ВКС РФ противостоят ИГ в Даръа, атаковали «Джебхат ан-Нусру»1 в Хаме, обнаружили госпиталь и склад медикаментов боевиков в Эль-Кунейтре.

«Исламское государство»1: противостоит САА в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла несколько боевиков в Идлибе.

«Джебхат Тахрир Сурия»: потеряла четырех боевиков в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): ведет бои с САА в Алеппо.

Курды: обстреливают поселения Дейр-эз-Зора, получили большое количество оружия и боеприпасов от международной коалиции в Алеппо, провоцируют акции протеста в Ракке.

Международная коалиция: продолжила наносить удары по поселениям Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

850 сирийских беженцев возвращаются в свои дома в Западном Каламуне из лагерей в Ливане, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@sayed_ridha). По сведениям автора публикации, гражданские переходят границу на переправе Замрин.

Twitter-канал (@ lcmporter) писал, что в городе Дума Восточной Гуты активно ведутся работы по разбору завалов. Напомним, этот район провинции Дамаск был освобожден от незаконных вооруженных формирований в апреле этого года. По данным Российского центра приема, распределения и размещения беженцев, с момента, когда контроль над оазисом перешел к сирийской армии, в регион вернулось более 100 тысяч гражданских.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в районе поселения Лерамун. Также, по сведениям правозащитной организации, недалеко от населенного пункта Маликия на севере провинции Алеппо сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате инцидента был ликвидирован член одной из исламистских группировок, действующих в регионе.

В окрестностях деревни Мараназ были зафиксированы столкновения между правительственными войсками САР и «Сирийской свободной армией» (ССА). Об этом писало информагентство Smart News.

В населенном пункте Ахтарин на севере провинции Алеппо сдетонировало СВУ, заложенное в автомобиле, писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv). По информации автора публикации, в результате инцидента погиб один мирный житель поселения, еще 30 гражданских получили ранения.

Другой Twitter-канал (@ Wildan3453) сообщал, что при взрыве недалеко от города Аль-Атареб в западной части региона пострадал молодой человек.

Еще один взрыв прогремел в поселении Баб Ляймун, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv). По сведениям автора публикации, жертвами разрыва мины, заложенной в автомобиле, стали восемь гражданских.

Международная коалиция направила большое количество грузовиков с оружием, боеприпасами и техникой для отрядов Демократических сил Сирии (SDF), базирующихся в населенном пункте Хараб Ашк. Об этом писал местный источник в Telegram (@News_of_the_north).

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный источник в провинции Дейр-эз-Зор писал в своем микроблоге в Twitter (@monaalami), что боевики Демократических сил Сирии (SDF) продолжили вести артиллерийский обстрел предполагаемых укрытий террористов «Исламского государства» в поселениях региона. Напомним, курды действуют в провинции при поддержке ВВС международной коалиции. Информационное агентство SANA передавало, что авиация возглавляемого США западного альянса атаковала населенный пункт Ас-Суса. Ранее под огнем ВВС коалиции пострадало несколько мирных жителей. При этом сведений о потерях в рядах ИГИЛ1 не поступало.

Позже местный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24), что под контроль Демократических сил Сирии (SDF) перешло нефтяное месторождение Сиджан, расположенное недалеко от Хаджина. Об интенсивных столкновениях между «Исламским государством» и курдами в этом районе не сообщалось. Напомним, местные источники неоднократно заявляли о возможности существования тайных договоренностей между курдскими военизированными отрядами и радикалами ИГ о распределении контроля над территориями Дейр-эз-Зора.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа продолжились бои между Сирийской арабской армией (САА) и присягнувшей на верность «Исламскому государству» группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@ Syrian_Uruk), что правительственные войска САР поддерживают ВКС РФ. Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что российская авиация уничтожила несколько объектов ИГИЛ в районе бассейна реки Ярмук.

Подконтрольное ИГ информационное агентство «Аль-Амак» сообщало, что позиции САА у поселения Джиллин были атакованы террористом-смертником. Также радикалы заявляли об уничтожении двух танков САА. Подтверждения данной информации не поступало.

Жители города Нава получили гуманитарную помощь от Сирийского Красного Креста, писал местный Twitter-канал (@SYRedCrescent). Всего в населенный пункт прибыло 40 грузовиков с продуктами питания.

Провинция Идлиб

Неизвестные боевики нейтрализовали несколько членов радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» в населенном пункте Кафрсаджна, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ AleppoTodayTV). Позже военный Twitter-канал (@ Bosni94) сообщил, что на юге региона был ликвидирован еще один член подконтрольного «Джебхат ан-Нусре» альянса.

Также один из источников писал в Twitter (@ Bosni94), что в результате атаки неизвестных в Идлибе уничтожено четыре члена группировки «Джебхат Тахрир Сурия».

Грузовики с бетонными плитами движутся из Турции через пограничный переход Баб аль-Хава на север Сирии. Об этом сообщал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MGhorab3).

Провинция Ракка

Один из источников в провинции Ракка писал в Twitter (@Don_Lazzara), что мирные жители захваченной Демократическими силами Сирии (SDF) части региона продолжают выходить на акции против курдской оккупации и притеснений местного населения со стороны боевиков SDF. Кроме того, ранее сообщалось, что члены «демократических сил» не выполняют своих обязательств по обеспечению безопасности населения провинции, а также по восстановлению города Ракка и его окрестностей. Местные жители вынуждены производить ремонтные работы своими силами.

Twitter-канал (@Mohamadothman1o) передавал, что неизвестные похитили пожертвования, предназначавшиеся для реставрации мечети Фатима аль-Маранди в административном центре региона.

Провинция Хама

ВВС Израиля нанесли удар по городу Масьяф на западе провинции Хама, передавало информационное агентство SANA. Отмечалось, что в результате атаки был причинен материальный ущерб. Информагентство Jisr писало, что целью авианалета был военный объект, расположенный в 50 километрах от населенного пункта.

Местный источник писало в Twitter (@jisrtv), что правительственные войска САР вели артиллерийский обстрел позиций радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях поселения Аль-Латамина в северной части региона.

Провинция Эль-Кунейтра

Местный источник в провинции Эль-Кунейтра писал на своей странице в социальной сети Facebook (@ALQuneitraToday), что правительственные войска САР вошли в поселение Гадир Аль-Бустан. Военный Twitter-канал (@ СирияWar2) передавал также, что под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешел ряд населенных пунктов региона.

Напомним, сирийское правительство и представители незаконных вооруженных формирований заключили соглашение, в соответствии с которым САА получают контроль над всей территорией провинции. Боевики, не согласившиеся вернуться к мирной жизни, были депортированы в Идлиб.

В конце дня военнослужащие сирийской армии обнаружили в населенном пункте Наба аль-Сахр госпиталь и склад медикаментов боевиков. Найденные лекарственные средства были произведены в Израиле, писало информационное агентство Almanar News.

Ирак

Три террориста «Исламского государства» атаковали здание администрации города Эрбиль, передавало Iraqi News, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. По сведениям информагентства, боевики ИГ устроили стрельбу внутри помещения и ранили двух сотрудников службы безопасности, после чего сбежали. Позже поступили сведения о том, что полицейские ликвидировали двоих нападавших, еще одного взяли под стражу.

В Мосуле были арестованы два террориста ИГИЛ, сообщало Iraqi News. Известно, что радикалы сбежали из Талль Афара и пытались скрыться в бывшей столице «Халифата».

ВВС Ирака нанесли удары по местам скопления ИГ в провинции Дияла, передавало Iraqi News. В результате боевых вылетов иракской авиации было уничтожено два командира ИГИЛ.

Отряды народного ополчения «Хашд аш-Шааби» продолжили проводить операцию против «спящих ячеек» «Исламского государства» на территории провинции Анбар. Информационное агентство Iraqi News писало, что ополченцы обнаружили кустарную лабораторию по производству взрывчатки на западе региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)