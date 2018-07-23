Ростов-на-Дону, 23 июля. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось новое видео с места взрыва на Волжском судоремонтном заводе, в результате которого погибли три человека.

Утром в понедельник, 23 июля, во время сварки на неэксплуатируемой барже взорвалась газовоздушная смесь. В результате чрезвычайного происшествия три человека погибли на месте.

Как отметили источники в медицинских кругах, еще четверо поступили с травмами.

Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России начало проверку по факту произошедшего на Волжском судоремонтном заводе. Федеральное агентство новостей публикует видео с места трагедии.