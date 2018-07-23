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Появилось новое видео с места взрыва на Волжском судоремонтном заводе
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    Появилось новое видео с места взрыва на Волжском судоремонтном заводе

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    Появилось новое видео с места взрыва на Волжском судоремонтном заводе

    Ростов-на-Дону, 23 июля. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось новое видео с места взрыва на Волжском судоремонтном заводе, в результате которого погибли три человека.

    Утром в понедельник, 23 июля, во время сварки на неэксплуатируемой барже взорвалась газовоздушная смесь. В результате чрезвычайного происшествия три человека погибли на месте.

    Как отметили источники в медицинских кругах, еще четверо поступили с травмами.

    Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России начало проверку по факту произошедшего на Волжском судоремонтном заводе. Федеральное агентство новостей публикует видео с места трагедии.

    Автор: Катерина Иванова
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