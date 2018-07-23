Жена спасшего детей из реки в Астраханской области рассказала подробности происшествия

Астрахань, 23 июля. Жительница Астраханской области Айгуль Умбетова рассказала, как ее муж Даин спас детей при ЧП на реке Бузан.

Женщина рассказала в интервью Пятому каналу, что ее муж был вторым взрослым в лодке. Он словно почуял неладное и спрыгнул с лодки, когда та начала тонуть. В воде ее муж схватил двух девочек и помог им выбраться.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, трагедия произошла на реке Бузан в 10-15 метрах от берега. В лодке находились девять детей, трое из них утонули. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Появились первые кадры с места происшествия в Астраханской области, где утонули дети - https://t.co/XkTsuXy5mc pic.twitter.com/3Pa7N5E7jF — Каспий-Инфо (@kaspy_info) July 23, 2018

Мужчина, управлявший лодкой, уже задержан. Как сообщала «Газета.ру», он повез детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино Володарского района, чтобы искупаться. По данным регионального управления СК РФ, он находился в состоянии наркотического опьянения.