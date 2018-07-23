НАСА уверено, что продолжит сотрудничество с РФ, несмотря на санкции

Вашингтон, 23 июля. Благодаря сотрудничеству в космосе, Национальное космическое агентство (НАСА) США сохранит диалог с Россией, даже несмотря на санкции. Об этом заявил директор НАСА Джим Брайденстайн.

Выступая в Центре стратегических и международных исследований США, Брайндестайн напомнил, что после введения санкций против России, США не стали налагать ограничения на сотрудничество с Россией в космической сфере. По его словам, это оставляет двум странам возможность для дальнейшего диалога.

«У нас американские астронавты и российские космонавты зависят друг от друга на МКС, что позволяет нам в конечном итоге поддерживать диалог. Так что я готов поспорить, что величайшая ценность НАСА как агентства в том, что это невероятный инструмент мягкой дипломатии в руках США», ― сказал он в понедельник на мероприятии в Центре стратегических и международных исследований.

Также он напомнил, что именно Советский Союз в 1969 году стал первым государством, поздравившим США с успешным полетом на Луну. Брайндестайн подчеркнул, что рассматривает программу МКС как продолжение программы «Союз-Аполлон», ставшую в свое время отправной точкой для сотрудничества США и СССР на фоне холодной войны.