Сирия новости 23 июля 22.30: четыре боевика «Джебхат Тахрир Сурии» ликвидировано в Идлибе, жители Ракки снова выступают против курдов

Сирия, 23 июля. Четыре боевика «Джебхат Тахрир Сурии» нейтрализовано в Идлибе, жители Ракки вышли на акции протеста против курдов, в Эль-Кунейтре обнаружен госпиталь боевиков с медикаментами из Израиля. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бьют по позициям ИГ1 на западе Даръа.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили госпиталь и склад медикаментов боевиков в Эль-Кунейтре.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла боевика в Идлибе.

«Джебхат Тахрир Сурия»: потеряла четырех боевиков в Идлибе.

Курды: получили большое количество оружия и боеприпасов от международной коалиции в Алеппо, провоцируют акции протеста в Ракке.

Провинция Алеппо

Международная коалиция направила большое количество грузовиков с оружием, боеприпасами и техникой для отрядов Демократических сил Сирии (SDF), базирующихся в населенном пункте Хараб Ашк. Об этом пишет местный источник в Telegram (@News_of_the_north).

Один из источников в провинции Алеппо передает на своей странице в социальной сети Twitter (@Stacja7pl), что 835 студентов получили финансовую поддержку от международного благотворительного фонда. Денежные суммы получили молодые люди, которые не смогли сами оплатить обучение.

Провинция Даръа

Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ QalaatAlMudiq), что на западе провинции Даръа продолжается операция ВКС РФ и ВВС Сирии против террористов подконтрольного «Исламскому государству»1 формирования «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Ранее сообщалось, что российская авиация уничтожила ряд объектов исламистов в районе бассейна реки Ярмук.

Жители города Нава получили гуманитарную помощь от Сирийского Красного Креста, пишет местный Twitter-канал (@SYRedCrescent). Всего в населенный пункт прибыло 40 грузовиков с продуктами питания.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб был ликвидирован еще один боевик радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам», передает военный источник на своей странице в Twitter (@ Bosni94). Ранее сообщалось, что неизвестные нейтрализовали ряд исламистов в населенном пункте Кафрсаджна.

Также Twitter-канал (@ Bosni94) пишет, что в результате атаки неизвестных в Идлибе уничтожено четыре члена группировки «Джебхат Тахрир Сурия».

Грузовики с бетонными плитами движутся из Турции через пограничный переход Баб аль-Хава на север Сирии. Об этом сообщает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MGhorab3).

Провинция Ракка

Один из источников в провинции Ракка пишет в Twitter (@Don_Lazzara), что мирные жители захваченной Демократическими силами Сирии (SDF) части региона продолжают выходить на акции против курдской оккупации и притеснений местного населения со стороны боевиков SDF. Кроме того, ранее сообщалось, что члены «демократических сил» не выполняют своих обязательств по обеспечению безопасности населения провинции, а также по восстановлению города Ракка и его окрестностей. Местные жители вынуждены производить ремонтные работы своими силами.

Twitter-канал (@Mohamadothman1o) передает, что неизвестные похитили пожертвования, предназначавшиеся для реставрации мечети Фатима аль-Маранди в административном центре региона.

Провинция Эль-Кунейтра

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обнаружили в населенном пункте Наба Аль-Сахр провинции Эль-Кунейтра госпиталь и склад медикаментов боевиков. Найденные лекарственные средства были произведены в Израиле, пишет информационное агентство Almanar News.

Ранее сообщалось, что правительственные войска САР вошли в поселение Гадир Аль-Бустан, а также взяли под контроль еще ряд территорий региона. Напомним, сирийское правительство заключило соглашение с группировками радикальной оппозиции, в соответствии с которым боевики обязались сдать оружие и позиции в Эль-Кунейтре.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)