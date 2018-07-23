«Пусть видят, что русские могут»: россиянин вплавь отправился из Крыма в Турцию

Севастополь, 23 июля. Российский путешественник Юрий Бурлак решил вплавь пересечь Черное море. В ходе супермарафона Бурлак планирует добраться до берегов Турции.

Минувшим утром Бурлак и его напарник Владимир Лихачев отчалили от Севастополя. Путешественник буксирует за собой спасательный плот, на котором находится напарник, а также запасы воды и пищи. Бурлак отметил, что спасательный плот рассчитан на 10 человек, он способен обеспечить приемлемый уровень безопасности в случае шторма.

Путешественник планирует передвигаться вплавь по 8-10 часов в сутки, преодолевать от 25 до 27 километров. Остальное время бурлак будет отдыхать на плоту. Первым пунктом марафона станет Стамбул, для этого путешественникам необходимо преодолеть 750 километров. Позднее Бурлак продолжит путешествие по Мраморному и Средиземному морю вдоль побережья Турции в направлении Антальи.

«Я приду с российским флагом в Средиземное море – пусть посмотрят, что русские могут!» — сказал Бурлак.

Стоит отметить, что у Бурлака есть удостоверение инвалида II группы. В молодости он получил серьезную травму позвоночника, после чего мог передвигаться только с помощью костылей. Однако через несколько лет Бурлак занялся плаванием и полностью восстановил здоровье, передает «Пятый канал».