Киев, 23 июля. Боевики из батальона «Торнадо» раскритиковали украинского президента Петра Порошенко и назвали его «пятой колонной» и «внутренним врагом» каждого жителя страны.

Радикалы записали видео на фоне украинского флага, где они, показав книгу украинского бизнесмена Александра Онищенко «Петр Пятый», заявили, что украинский лидер — «пятая колонна страны».

«Порошенко — настоящий враг, который проливает кровь сынов Украины, он богатеет на крови украинских сынов и он просто уничтожает нацию украинцев», — заявляют радикалы в опубликованном видео.

Боевики считают, что Порошенко является «внутренним врагом каждого украинца», и к нему нельзя относиться как-то иначе. Кроме того, радикалы заявили, что президент Украины «одурманивает» граждан, уничтожает патриотизм и призывает «друг друга идти на убой».

Боевики, заявив, что Порошенко «предал все идеалы, за который умирал майдан», поинтересовались, почему ни один из детей украинского лидера не был на войне в Донбассе.

«Почему ни один из твоих детей не был на войне?» — спросили они.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что боевики «Торнадо» обвинили нынешнюю украинскую власть в войне в Донбассе.