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Лавров обсудил с Нетаньяху вопросы ближневосточного урегулирования ― МИД РФ
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    Лавров обсудил с Нетаньяху вопросы ближневосточного урегулирования ― МИД РФ

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    Лавров обсудил с Нетаньяху вопросы ближневосточного урегулирования ― МИД РФ

    Иерусалим, 23 июля. В Западном Иерусалиме прошла встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства России.

    Как сообщает пресс-служба ведомства, во встрече также принял участие глава российского Генштаба и первый заместитель министерства обороны России Валерий Герасимов. В ходе встречи обе стороны обсудили ряд различных вопросов, связанных с ближневосточной повесткой дня, уделив особое внимание ситуации в Сирии.

    Кроме того, обсуждались вопросы палестино-израильского урегулирования, до этого затронутые во время встречи президента России Владимира Путина с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху в Москве 11 июля.

    Как отметили в пресс-службе МИД, на переговорах были рассмотрены задачи завершения военной операции против террористов на юге Сирии и обеспечение безопасности на границе с Израилем.

    Автор: Антон Зарубин
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