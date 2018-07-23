Москалькова рассказала о «моментальной и жесткой реакции ФСИН» на пытки в ярославской колонии

Москва, 23 июля. Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова рассказала подробности по делу о видео, на котором были засняты пытки в ярославской колонии ИК-1.

Москалькова констатировала, что проверка ярославской колонии, где было сделано видео, еще не завершена. На месте работают представители ФСИН, ОНК и ярославский омбудсмен. Она констатировала, что насилие в отношении людей, которые находятся в местах лишения свободы, «совершенно недопустимо».

«Мне кажется, что это тот случай, которого мы ждали, когда реакция со стороны руководства ФСИН моментальная, жесткая, принципиальная, — приводит ее слова «Комсомольская правда». — И очень важно, чтобы сейчас были даны те акценты и даны те оценки, которых ожидает общество».

Она констатировала, что начальник колонии был уволен. Также ушел и начальник УФСИН по Ярославской области.

Накануне стало известно, что 17 сотрудников колонии в Ярославле, которые могут быть причастны к жестокому избиению заключенного, отстранили от исполнения служебных обязанностей.