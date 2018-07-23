Увлеченный GTA аутист ограбил микрозаемщика, чтобы купить пылесос священнику

Краснодар, 23 июля. Больной аутизмом юноша из Краснодарского края переиграл в компьютерную экшн‐игру GTA и решил воплотить ее в реальной жизни, совершив налет на микрокредитную организацию.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на осведомленный источник, 18-летний житель города Горячий Ключ, ограбил микрокредитную организацию. Его добычей стали 16 тыс. рублей. Приобщенный матерью к церкви, молодой человек купил пылесос для знакомого батюшки.

Священнослужитель подарок на краденные деньги не оценил и позвонил в полицию. Молодому человеку теперь грозит реальное заключение или принудительное лечение.

В начале июля, как сообщала «Газета.ру», компания Rockstar Games объявила о том, что не имеет отношения к анонсам, обещающим выход игры GTA VI в 2019 году.