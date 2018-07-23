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Увлеченный GTA аутист ограбил микрозаемщика, чтобы купить пылесос священнику
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    Увлеченный GTA аутист ограбил микрозаемщика, чтобы купить пылесос священнику

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    Увлеченный GTA аутист ограбил микрозаемщика, чтобы купить пылесос священнику

    Краснодар, 23 июля. Больной аутизмом юноша из Краснодарского края переиграл в компьютерную экшн‐игру GTA и решил воплотить ее в реальной жизни, совершив налет на микрокредитную организацию.

    Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на осведомленный источник, 18-летний житель города Горячий Ключ, ограбил микрокредитную организацию. Его добычей стали 16 тыс. рублей. Приобщенный матерью к церкви, молодой человек купил пылесос для знакомого батюшки. 

    Священнослужитель подарок на краденные деньги не оценил и позвонил в полицию. Молодому человеку теперь грозит реальное заключение или принудительное лечение. 

    Увлеченный GTA аутист ограбил микрозаемщика, чтобы купить пылесос священнику

    В начале июля, как сообщала «Газета.ру», компания Rockstar Games объявила о том, что не имеет отношения к анонсам, обещающим выход игры GTA VI в 2019 году. 

    Автор: Олеся Волкова
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