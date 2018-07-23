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Богданов обсудил с главой МИД Ливана возвращение беженцев в Сирию
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    Богданов обсудил с главой МИД Ливана возвращение беженцев в Сирию

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    Богданов обсудил с главой МИД Ливана возвращение беженцев в Сирию

    Москва, 23 июля. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с главой внешнеполитического ведомства Ливана Джебраном Басилем возвращение сирийских беженцев на родину, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел России.

    Богданов и Басиль провели телефонные переговоры. Глава МИД Ливана дал высокую оценку российским предложениям, которые предполагают шаги по «консолидации международного содействия восстановлению Сирии».

    «В ходе беседы была обсуждена проблематика возвращения на родину сирийских беженцев, в том числе с территории Ливана, — констатировали российские дипломаты, — в качестве важнейшего элемента урегулирования сирийского кризиса и одновременно решения социально-экономических и демографических проблем самого Ливана».

    Богданов обсудил с главой МИД Ливана возвращение беженцев в Сирию

    Ранее стало известно, что в Сирии за минувшие сутки более 300 мирных жителей вернулись в восстановленные жилые дома в Хомсе, Хшаме и Восточной Гуте.

    Автор: Катерина Иванова
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