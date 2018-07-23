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После победы в Москве украинский боксер Усик решил отдохнуть в Крыму
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    После победы в Москве украинский боксер Усик решил отдохнуть в Крыму

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    После победы в Москве украинский боксер Усик решил отдохнуть в Крыму

    Москва, 23 июля. Украинский боксер Александр Усик планирует отправиться в Симферополь, где проведет отдых после победы в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

    Усик отметил, что на протяжении последних двух месяцев он практически не видел своих детей, которые гостят у бабушки в Симферополе. По словам боксера, в ближайшее время он планирует отправиться в Симферополь, где проведет отдых в кругу семьи.

    «Пацанов своих последнюю неделю не видел даже в телефоне. Я очень соскучился по своим детям. Естественно, хочу поехать и увидеть их, обнять, побаловаться», — сказал Усик.

    Напомним, 22 июля Усик одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале WBSS. Благодаря этой победе Усик стал обладателем четырех чемпионских поясов по версиям IBF, WBA, WBO и WBC.

    Автор: Артем Никулин
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