После победы в Москве украинский боксер Усик решил отдохнуть в Крыму

Москва, 23 июля. Украинский боксер Александр Усик планирует отправиться в Симферополь, где проведет отдых после победы в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Усик отметил, что на протяжении последних двух месяцев он практически не видел своих детей, которые гостят у бабушки в Симферополе. По словам боксера, в ближайшее время он планирует отправиться в Симферополь, где проведет отдых в кругу семьи.

«Пацанов своих последнюю неделю не видел даже в телефоне. Я очень соскучился по своим детям. Естественно, хочу поехать и увидеть их, обнять, побаловаться», — сказал Усик.

Напомним, 22 июля Усик одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале WBSS. Благодаря этой победе Усик стал обладателем четырех чемпионских поясов по версиям IBF, WBA, WBO и WBC.