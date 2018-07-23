«Угроза для общества»: Бузова шокировала поклонников своим поведением за рулем

Москва, 23 июля. Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова шокировала своих подписчиков поведением за рулем автомобиля.

На своей странице в соцсети Instagram Бузова записала «сторис», как ездит за рулем, это и вызвало недовольство у подписчиков. На видео показано, как телеведущая одной рукой двигает в такт своей песни, другой, скорее всего, держит свой телефон, чтобы записать новое видео для поклонников.

Подписчики уверены, что Бузова может создать опасную ситуацию на дороге из-за своего поведения за рулем. Комментаторы в резкой форме высказали свое мнение о Бузовой, назвав ее «угрозой для общества», сообщает Ura.ru.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Бузова намекнула своим поклонникам на помолвку, опубликовав в Instagram фото с кольцом на безымянном пальце.