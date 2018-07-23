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Стало известно о втором подозреваемом в деле о госизмене в ЦНИИмаш
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    Стало известно о втором подозреваемом в деле о госизмене в ЦНИИмаш

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    Стало известно о втором подозреваемом в деле о госизмене в ЦНИИмаш

    Москва, 23 июля. По уголовному делу о госизмене в ЦНИИмаш проходят два человека, которых подозревают в передаче информации на Запад.

    Подчеркивается, что оба подозреваемых арестованы. Кроме того, сначала был задержан первый фигурант уголовного дела, о котором стало известно позднее, а только потом сотрудник ФГУП ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев.

    «В уголовном деле о госизмене двое подозреваемых, — подтвердили источники ТАСС. — По версии следствия, фигуранты передавали информацию одной из западных стран».

    Также известно, что в рамках расследования были проведены обыски по месту работы и проживания подозреваемых. Во время изучения объектов  были изъяты документы, представляющие интерес для следствия.

    Ранее в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что дело о государственной измене в ЦНИИмаше касается событий пятилетней давности, вопросов к сотрудникам за другие периоды нет. 

    Автор: Катерина Иванова
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