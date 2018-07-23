Стало известно о втором подозреваемом в деле о госизмене в ЦНИИмаш

Москва, 23 июля. По уголовному делу о госизмене в ЦНИИмаш проходят два человека, которых подозревают в передаче информации на Запад.

Подчеркивается, что оба подозреваемых арестованы. Кроме того, сначала был задержан первый фигурант уголовного дела, о котором стало известно позднее, а только потом сотрудник ФГУП ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев.

«В уголовном деле о госизмене двое подозреваемых, — подтвердили источники ТАСС. — По версии следствия, фигуранты передавали информацию одной из западных стран».

Также известно, что в рамках расследования были проведены обыски по месту работы и проживания подозреваемых. Во время изучения объектов были изъяты документы, представляющие интерес для следствия.

Ранее в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что дело о государственной измене в ЦНИИмаше касается событий пятилетней давности, вопросов к сотрудникам за другие периоды нет.