Сирия и Южная Осетия подписали договор о дружбе и сотрудничестве

Дамаск, 23 июля. Президент Сирии Башар Асад и лидер Южной Осетии Анатолий Бибилов подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве между двумя странами, сообщили в пресс-службе южноосетинского президента.

Бибилов посетил Дамаск с официальным визитом. В рамках встречи с Асадом лидеры двух государств подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Как обратили внимание в пресс-службе главы Южной Осетии, этот договор был разработан «исходя из взаимного стремления к развитию двусторонних отношений и сотрудничеству в различных сферах».

Представители пресс-службы добавили, что соглашение укрепит дружественные отношения на основе равенства. Подписанный Асадом и Бибиловым документ «отвечает коренным интересам народов обоих государств».