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Сирия и Южная Осетия подписали договор о дружбе и сотрудничестве
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    Сирия и Южная Осетия подписали договор о дружбе и сотрудничестве

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    Сирия и Южная Осетия подписали договор о дружбе и сотрудничестве

    Дамаск, 23 июля. Президент Сирии Башар Асад и лидер Южной Осетии Анатолий Бибилов подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве между двумя странами, сообщили в пресс-службе южноосетинского президента.

    Сирия и Южная Осетия подписали договор о дружбе и сотрудничестве

    Бибилов посетил Дамаск с официальным визитом. В рамках встречи с Асадом лидеры двух государств подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Как обратили внимание в пресс-службе главы Южной Осетии, этот договор был разработан «исходя из взаимного стремления к развитию двусторонних отношений и сотрудничеству в различных сферах».

    Сирия и Южная Осетия подписали договор о дружбе и сотрудничестве

    Представители пресс-службы добавили, что соглашение укрепит дружественные отношения на основе равенства. Подписанный Асадом и Бибиловым документ «отвечает коренным интересам народов обоих государств».

     

    Автор: Катерина Иванова
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