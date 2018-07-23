Роберт де Ниро, Аль Пачино и Мэрил Стрип снимутся в русском документальном фильме

Москва, 23 июля. Голливудские звезды расскажут российским документалистам о том, как зарабатывают миллионы, используя технику Станиславского. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказала продюсер проекта Юлия Кимфунденбриш.

Свое согласие на съемки в фильме «Станиславский» уже подтвердили Роберт де Ниро, Аль Пачино, Мэрил Стрип, Кейт Уинслет, Вуди Аллен. Авторы проекта — «Санкт-петербургская студия документальных фильмов». Сегодня они продемонстрировали тизер фильма членам экспертного совета по неигровому кино в министерстве культуры РФ. Творческая группа, как и другие участники заседания, рассчитывает на финансовую поддержку министерства культуры. Но, по словам продюсера проекта Юлии Кимфунденбриш, фильм будет снят в любом случае, даже если в государственном финансировании будет отказано. Съемки уже начались.

Цель фильма — показать, что сила русской мысли повлияла на весь мир на много лет вперед и пережила его самого. И все по сей день пользуются одной-единственной актерской техникой Станиславского, — пояснила Кимфунденбриш. — Голливудские звезды расскажут о своем проживании этой методики.

Кино о великом русском режиссере Константине Станиславском будет показано на двух языках — русском и английском. Организацией съемок на территории Америки занимается компания Creative House и режиссер Тим Донахью. Ожидается, что производство фильма займет около полутора лет.

Помимо этого проекта участники сегодняшнего заседания увидели тизеры неигрового кино о модельном агентстве для пожилых, строительстве моста через Амур, который свяжет Россию и Китай, и золоте гуннов, закопанном в сибирских землях. Решение о выделении денег на производство этих фильмов будет принято в течение ближайших дней. Максимальный размер финансирования министерства культуры, на который могут рассчитывать документалисты, — восемь миллионов рублей.