В Смольном отреагировали на визит журналиста Fox News в Петербург после интервью с Путиным
Санкт-Петербург, 23 июля. В Смольном рады, но не удивлены тому, что Петербург понравился журналисту Fox News Крису Уоллесу.
В Смольном отреагировали на отзыв Уоллеса, который в отпуске посетил Россию с семьей после интервью с президентом страны Владимиром Путиным. Американец был и в Москве, и в Петербурге. О Северной столице у него осталось много приятных воспоминаний.
«Мы очень рады, что после визита в Петербург у господина Уоллеса остались такие приятные впечатления», — приводит слова чиновника РИА Новости.
В Петербурге отметили, что «признание со стороны значимых медийных личностей Запада» является отличной рекламой для города и может стимулировать рост потока туристов.
«В выборе Санкт-Петербурга в качестве места отдыха господином Уоллесом нет ничего необычного», — добавили в Смольном, пояснив, что Северная столица — «толерантный и современный мегаполис европейского уровня», который неоднократно становился лауреатом «туристического Оскара».