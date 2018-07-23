В Смольном отреагировали на визит журналиста Fox News в Петербург после интервью с Путиным

Санкт-Петербург, 23 июля. В Смольном рады, но не удивлены тому, что Петербург понравился журналисту Fox News Крису Уоллесу.

В Смольном отреагировали на отзыв Уоллеса, который в отпуске посетил Россию с семьей после интервью с президентом страны Владимиром Путиным. Американец был и в Москве, и в Петербурге. О Северной столице у него осталось много приятных воспоминаний.

«Мы очень рады, что после визита в Петербург у господина Уоллеса остались такие приятные впечатления», — приводит слова чиновника РИА Новости.

В Петербурге отметили, что «признание со стороны значимых медийных личностей Запада» является отличной рекламой для города и может стимулировать рост потока туристов.