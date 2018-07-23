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«Между нами границ не будет»: экс-депутат Рады опубликовал видео с Крымского моста
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    «Между нами границ не будет»: экс-депутат Рады опубликовал видео с Крымского моста

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    «Между нами границ не будет»: экс-депутат Рады опубликовал видео с Крымского моста

    Москва, 23 июля. Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко проехал по Крымскому мосту, сняв видеоролик о своей поездке. Видео с впечатлениями от поездки Журавко опубликовал на своей странице в Facebook.

    Журавко отметил большой поток автотранспорта, который непрерывно движется с континентальной части России в Крым, превращая Крымский мост в «главную артерию» полуострова.

    «На Украине говорят, что моста не существует – вот я сам на нем нахожусь. Работы не прекращаются, днем и ночью проходят. Вот та арка знаменитая. Вот железнодорожный мост строится», — сказал Журавко.

    По его словам, завершение строительства железнодорожной части моста позволит значительно увеличить грузовой и туристический потоки в Крым, что будет способствовать экономическому подъему полуострова. Экс-депутат также выразил уверенность, что после смены власти в Киеве украинцы смогут пользоваться Крымским мостом, развивая торговые отношения между Россией и Украиной.

    «Уверен, что придет тот день, когда между нами границ не будет… И мы станем великим народом, который будет строить, созидать, растить своих детей, и оберегать мир на всей планете», — добавил Журавко.

     

    Экс-депутат отметил, что реакция украинских политиков на Крымский мост обусловлена «черной завистью». При этом Журавко добавил, что сам завидует России и крымчанам «белой завистью».

    Автор: Артем Никулин
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