Это уровень Кущевки: врач избит Шопеном в Ростовской области

17 июля в городе Новошахтинск Ростовской области произошел вопиющий случай — прямо в помещении больницы был сильно избит ростовский врач Аркадий Тарасов. Нападавшие посоветовали ему убираться из города, пока жив. О мотивах и последствиях этого инцидента корреспонденту Федерального агенства новостей рассказал сам пострадавший Аркадий Тарасов.

По его словам, спустя две недели Тарасов находится на больничном, но покидать Новошахтинск не собирается. Аркадий прибыл в Новошахтинск вместе со своим отцом, тоже врачом, по приглашению главного врача Центральной городской больницы №1 в рамках региональной программы для медиков.

«Согласно условиям этой программы поддержки шахтерских городов, врачи, приехавшие сюда, получают подъемные в размере 500 тыс. рублей, служебное жилье и зарплату около 50 тыс. рублей. Я — работая в стационаре и дежуря, отец мой — работая в поликлинике и консультируя другие отделения, — рассказал Аркадий Тарасов. — Потому что врачей хронически не хватает».

Кроме того, медикам пообещали служебное жилье. Но с ним возникли проблемы — квартиру предоставили, но платить за нее принимающая сторона вопреки обещаниям отказалась.

«Получается, что мы живем в съемной квартире. Основное недопонимание возникло из-за этого», — считает собеседник ФАН.

Но на этом сюрпризы не кончились. Вместо обещанной зарплаты в 50 тыс. ростовскому медику на карту «упало» 9,5 тыс. рублей «чистыми». Аркадий Тарасов не смог обратиться к главному врачу (тот убыл в отпуск), но в больнице встретил явно враждебное отношение со стороны главбуха, посчитавшего, что и этого для ростовского «варяга» достаточно. А в ночь на 17 июля строптивого врача из Ростова-на-Дону, посмевшего протестовать против размера полученных средств, решили проучить — избили до потери сознания.

— Эта ситуация за гранью. Такого я нигде не встречал и никогда не слышал в прессе, чтобы главный бухгалтер говорила о том, что она тут главнее всех и потом в подтверждение своих слов организовывала нападение, чтобы «повоспитывать». Они требовали, чтобы я уехал из города, — вспоминает события той ночи врач из Ростова-на-Дону. — Это уровень Кущевки. Они считают себя настолько всесильными, самоуверенными, что у нападающих (их было двое) была цель не просто меня избить, а нагнать жути и страха. Он [Николай Шопен, один из нападавших] сказал, кто он, сказал, от кого и от чьего имени действует.

Они специально выждали время, когда коллеги разошлись по домам, а я остался на ночное дежурство. Они четко знали график. Они не медики, кто-то им эту информацию сообщил. Разумеется, это была главный бухгалтер больницы. Вошли, спросили: «Вы Тарасов Аркадий Александрович?» — «Да».

Сбили с ног одним ударом в лицо. Начали избивать. Ногой сильно попали в правую теменную область, и я потерял создание. Очнулся, когда второй подельник говорил: «Осторожнее, убьешь его, не надо». И этот [Шопен] стал говорить: «Тебе привет от Шопен Татьяны Ивановны [главный бухгалтер ЦГБ №1 Новошахтинска]». Я говорю: «А ты кто?» — «Я Николай Шопен. Ее сын». Типа, «если ты не уедешь из города, я буду проводить это [избиения] с тобой каждый день, а если…» Я говорю: «Я приехал сюда работать и никуда отсюда не уеду». Даже как-то стыдно стало перед этой нечистью…

Не знаю, как это будет квалифицировать полиция, но для меня по факту это разбойное нападение группой лиц по предварительному сговору. А по сути — это террористический акт. Пришли в больницу, никого не боясь и не страшась. Зашли в действующее отделение, где лежат тяжелые инфарктные больные, за которыми круглосуточно наблюдает врач. В любой момент у больного может случиться нарушение ритма, остановка сердца, клиническая смерть, что угодно, больные умирают. Здесь действия врача сродни реаниматологии. Действия нападавших подорвали работу всего отделения. Так действовали люди, упоенные своей безнаказанностью, которые нанесли вред всем больным. Это равносильно тому, что принесли бы бомбу и взорвали ее. Кстати, им никто не воспрепятствовал бы. Ему же [Шопену] никто не воспрепятствовал меня избить, и он спокойно ушел…

— Шопен — фамилия известная в Новошахтинске…



— Я приехал из Ростова-на-Дону по приглашению главного врача. Я вижу, что их [Шопенов] побаиваются и не любят. Он бизнесмен, она главбух, помогает мужу делать заявки на госзакупки через его фирму (тут еще стоит проверить на коррупционную составляющую). Но почему я должен пугаться всего этого? Аферисты и мошенники у меня ничего, кроме презрения, не вызывают.

— Вы подавали заявление в полицию по факту случившегося?

— После того как нападавшие ушли, я вызвал полицию, скорую. Пока скорая возила меня по соседним корпусам этой же больницы — в травматологию, хирургию, неврологию, на МРТ головы, — полиция все это время собирала у меня показания. Заодно собирали показания сестер, которые дежурили в это время. Затем мне дали подписать бумагу, что с моих слов записано верно.

Сотрудники полиции составили заявление по факту нападения. Сегодня [23 июля] меня вызвали в полицию, где я давал уточнения по случившемуся. Ездили в судмедэкспертизу, подписаны заключение травматолога, заключение по МРТ и пр.

Я не скажу, что полиция бездействует, потому что на следующий день после происшествия мы для надежности подали заявление в прокуратуру.

На этом можно было бы поставить точку в этом, мягко говоря, чрезвычайно некрасивом инциденте, когда жертвой напавших стал врач, лечащий людей и спасающий им жизни. К сожалению, в Ростовской области за последнее время это уже второй случай, вызвавший большой общественный резонанс, — в соседнем с Новошахтинском Миллерово молодой тренер-кикбоксер Даниил Грицай чуть не убил военного инженера Игоря Несмелова просто за сделанное замечание не мешать людям спать на рассвете. Инженер получил сильнейшие травмы и переломы челюсти, но выжил. Неадекватный спортсмен задержан.

Угрозы в отношении врача Тарасова со стороны семьи главного бухгалтера больницы Новошахтинска Татьяны Шопен и дальнейшие действия ее родственника вместе с подельником также вызывают ассоциацию с событиями в Миллерово и даже в Кущевке, о чем упомянул сам пострадавший. Разумеется, масштаб не тот, слава богу, нет убитых. Но мотивация и уверенность в безнаказанности, некая клановость тех, кто идет на акции устрашения и льет кровь, роднят и фигурантов Кущевки, и тех, кто «быковал» в Миллерово, и тех, кто «засветился» в ситуации в Новошахтинске. Мы сознательно не приводим более резких формулировок, чтобы не мешать и не влиять на следствие.

Аркадий Тарасов до сих пор находится на излечении. После инцидента в сфере оплаты его труда ничего не изменилось. Тарасов ждет выплаты обещанной зарплаты и подъемных. Из Новошахтинска уезжать не собирается. Ростовский врач еще верит в справедливость.

В ЦГБ №1 Новошахтинска общаться с корреспондентом Федерального агенства новостей отказались, объяснив, что главный врач находится в отпуске, а заменяющего его начмеда больницы вызвали «на ковер» в Ростов-на-Дону. Звонить в бухгалтерию ЦГБ мы не стали. Вы, наверное, догадались, почему…