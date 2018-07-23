США ничего не сделали, чтобы отделить оппозицию от террористов на юго-западе Сирии — МИД РФ

Москва, 23 июля. США ничего не сделали для того, чтобы в юго-западной зоне деэскалации в Сирии отделить «умеренные» отряды оппозиции от террористической организации «Исламское государство1 (запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ). Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

Москва обратила внимание на комментарий госдепартамента США по итогам прошедшего в субботу телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, в котором США обвиняют Россию в том, что Москва якобы не выполняет своих обязательств по юго-западной части Сирии.

«Именно Вашингтоном в течение многих месяцев ничего не было сделано для того, чтобы в юго-западной зоне деэскалации отделить так называемые «умеренные» отряды оппозиции от террористов ИГИЛ1 и «Джебхат ан-Нусры», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что благодаря правительственным войскам Сирии при поддержке РФ на юго-западе республики на данный момент восстанавливается законность и порядок, а также создаются условия для возвращения сирийских беженцев в свои дома.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что израильские военные эвакуировали по просьбе Вашингтона и ряда европейских стран активистов «Белых касок», которые, по многочисленным свидетельствам, сотрудничают с боевиками и занимаются инсценировками применения химоружия. Напомним, что постановка «использования» химоружия в сирийской Думе стала поводом для нанесения удара международной коалиции во главе с США по позициям правительственных сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.