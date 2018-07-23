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Акимов возглавил совет директоров РЖД
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    Акимов возглавил совет директоров РЖД

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    Акимов возглавил совет директоров РЖД

    Москва, 23 июля. Вице-премьер Максим Акимов, курирующий вопросы развития транспорта в российском правительстве, стал председателем совета директоров ОАО «Российские железные дороги». Об этом говорится в сообщении компании.

    Решение о назначении Акимова на пост главы совета директоров «РЖД» было принято с учетом директив правительства от 3 июля, сообщает «Интерфакс».

    Напомним, с 2015 года возглавлял совет директоров компании Аркадий Дворкович, который в новый состав правительства не вошел. Сейчас Дворкович является главой фонда «Сколково».

    Автор: Дарья Смолина
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