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Новости Сирии
МИД РФ о побеге «Белых касок» из Сирии: Наглядно показали, чьи приказы отрабатывали
Новости Сирии
МИД РФ о побеге «Белых касок» из Сирии: Наглядно показали, чьи приказы отрабатывали
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    МИД РФ о побеге «Белых касок» из Сирии: Наглядно показали, чьи приказы отрабатывали

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    МИД РФ о побеге «Белых касок» из Сирии: Наглядно показали, чьи приказы отрабатывали

    Москва, 23 июля. Так называемые «Белые каски» при иностранной поддержке сбежали из Сирии в Иорданию, наглядно показав, чьи приказы отрабатывали, сообщили в департаменте информации и печати МИД России.

    В МИД РФ отреагировали на обвинения Госдепартамента США о том, что Россия якобы не выполняет свои обязательства по юго-западной части Сирии. В Москве напомнили, что это США тормозили процесс отделения террористов в САР от оппозиции.

    Кроме того, российские дипломаты указали на ситуацию вокруг скандально известных «Белых касок», которые были «причастны к самым одиозным провокациям в ходе сирийского конфликта».

    «По поступающей информации, большую группу этих «псевдогуманитарщиков» в экстренном порядке западники эвакуировали через территорию Израиля в Иорданию», — заметили в ведомстве.

    МИД РФ о побеге «Белых касок» из Сирии: Наглядно показали, чьи приказы отрабатывали

    «Белые каски» действовали на территории, которая была подконтрольна боевикам. Они регулярно делали информационные вбросы, снимая фальсификации о ситуации в Сирии. Постановочные сюжеты показывали якобы «преступления», в которых активисты обвиняли власти Сирии.

    «Символично то, что «белокасочники» предпочли при иностранной поддержке сбежать из Сирии, раскрыв тем самым свою сущность и продемонстрировав всему миру свое лицемерие, — констатировали в российском ведомстве. — В духе известной пословицы «на воре и шапка горит» эти деятели наглядно показали, чьи заказы они отрабатывали и на чьи финансовые средства существовали».

    Ранее СМИ сообщили, что США и их союзники планируют эвакуировать из Сирии членов организации «Белые каски».

    Автор: Катерина Иванова
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